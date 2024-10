In fiamme nella notte una pizzeria a Cagliari, in località Barracca Manna. "L'Incanto", locale sito in via Serri, ha preso fuoco riportando gravi danni.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo divampato intorno alle tre di notte. L'allarme è arrivato da alcuni residenti della palazzina.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. Gli investigatori della squadra mobile adesso stanno cercando di risalire agli autori del gesto. I danni sono ancora da quantificare.

Il fatto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e nel video, recuperato dalla polizia, si vedono almeno due persone incappucciate versare liquido infiammabile sulle canne che circondavano l'area esterna del locale.

Il fuoco ha avvolto velocemente ogni cosa, distruggendo tavolini, sedie e copertura esterna. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme danneggiassero anche l'interno. Annerita la facciata esterna del palazzo.