Oggi a Cagliari la polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne del posto. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della squadra volante in via Flumentepido, nel quartiere San Michele a Cagliari.

Stava salendo sul suo scooter e i poliziotti lo hanno controllato. Il 50enne è apparso nervoso e gli agenti hanno perciò deciso di perquisirlo: nelle tasche sarebbero stati rinvenuti pochi grammi di stupefacente.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione del 50enne, dove sarebbe stato trovato oltre un chilo di droga tra hashish e marijuana. È finito dunque in manette e adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.