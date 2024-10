La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, con precedenti penali per spaccio di stupefacenti.

Nella serata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando circa 220 grammi di hashish, e circa 8 grammi di cocaina, che l’uomo custodiva all’interno della sua camera da letto. Sono stati sequestrati anche poco meno di 4mila euro in contanti, custoditi all’interno di una cassetta di sicurezza e probabile provento dell’attività illecita.

Il 28enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.