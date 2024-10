Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari nel quartiere di Is Mirrionis, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno proceduto all’arresto di un 33enne incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’uomo e la sua abitazione, meta di un via vai di giovani che vi accedevano per poi uscire dopo breve tempo. Nella giornata di ieri i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire, occultati tra i mobili della cucina e della camera da letto, 5 grammi di cocaina, oltre a 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 440 euro in contanti, certamente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito e su disposizione del pm di turno, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.