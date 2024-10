Da diverse settimane gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile monitoravano la zona di piazza Medaglia Miracolosa, avendo lì rilevato l’intensificarsi del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito un giovane di 31 anni, che da tempo tenevano sotto controllo, e la sua abitazione. In casa avrebbero rinvenuto e sequestrato 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 635 euro in contanti.

I Falchi avrebbero sequestrato anche un sistema di videosorveglianza che permetteva di controllare la piazza e l’ingresso dell’edificio e dell’appartamento.

Il 31enne è stato tratto in arresto per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina l’udienza di convalida.