"Abbiamo trovato una città con molta immagine e poca sostanza. E noi invece la stiamo riaprendo: piazza Nazzari, piazza Matteotti, la passeggiata coperta e la grotta della Vipera". È uno dei punti chiave analizzati dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sui primi dodici mesi della sua giunta di centrodestra nel capoluogo. E sui rifiuti, il primo cittadino commenta: "Se escludiamo alcune realtà particolari - ha detto - la situazione generale è migliorata".

Truzzu ha anche annunciato l'insediamento di un nuovo polo cittadino di Amazon in città e il via ai lavori in autunno per la metropolitana leggera da piazza Matteotti a piazza Repubblica. Entro la fine dell'anno dovrebbe approdare in consiglio anche il Piano urbanistico comunale.

"Siamo orgogliosi di aver gestito un periodo difficile come quello dell'emergenza sanitaria - ha detto - senza tensioni sociali e con i numeri più bassi d'Italia e migliori rispetto ad altre zone della Sardegna. Abbiamo dato una risposta alle esigenze dei più fragili con 3200 bonus spesa in poco tempo. Oltre 10mila i pasti a domicilio distribuiti e oltre 25 mila mascherina: altre 300mila sono in magazzino, speriamo che non servano".

Il primo cittadino prosegue: "Voglio ricordare che si stavano per perdere 2 milioni dalla precedente amministrazione speriamo di riuscire a recuperare almeno 1,2 milioni". Truzzu rivendica anche il successo sull'autorizzazione paesaggistica per il porto canale: "Ci siamo mossi bene - ha detto - in silenzio e in fretta. Si sbloccheranno lavori per oltre 100 milioni. E poi stiamo pensando a una nuova piazza Matteotti e a un nuovo piano su via Roma".

Poi a lotta all'abusivismo commerciali: "Non si rischia più di inciampare - ha detto - sulla merce contraffatta che danneggiava tra l'altro anche i commercianti locali. Abbiamo eliminato il mercato di viale Trento e trasferito tutto al parcheggio Cuore perché eravamo stanchi che una parte della città fosse tenuta in ostaggio e dovesse assistere a uno spettacolo indecoroso".