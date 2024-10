Due giovani sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Brotzu in seguito a un incidente stradale avvenuto all'ingresso di Cagliari.

L'incidente è avvenuto all'alba, ancora da verificare la dinamica: l'auto è scivolata all'improvviso verso la barriera di protezione e lo schianto è stato inevitabile.

Sul posto l'ambulanza del 118. E subito è partita la corsa al vicino ospedale Brotzu. Una delle due persone a bordo, un diciannovenne, è in Rianimazione, la prognosi è riservata. Trauma cranico per il ventottenne che era sull'auto accanto a lui: è ricoverato in Neurologia, la prognosi è di trenta giorni.