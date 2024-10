Da questa mattina è in corso un blitz nell’area abusiva di via San Paolo a Cagliari.

Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato due terreni utilizzati come depositi e officine, oltre che merce alimentare, appartenente ad ambulanti, conservata in modo non conforme.

Come riporta l’Unione Sarda, si ipotizzano reati ambientali e irregolarità nel conferimento dei rifiuti.

Identificati inoltre, sempre secondo quanto riporta l’Unione, 3 cittadini stranieri occupanti abusivamente un piccolo edificio all'interno dell'area.