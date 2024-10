Rossella Duville l’ha definita “Una vittoria del tutto inaspettata” ed è comprensibile: a gareggiare, insieme al parco divertimenti Wonderland, erano altri 23 parchi provenienti da tutta Italia. Ma, nonostante questo, il parco della famiglia viaggiante più antica della Sardegna (di proprietà della famiglia Duville) si è ugualmente aggiudicata il secondo posto nella prima competizione nazionale, indetta da Radio337, per trovare il miglior lunapark mobile d’Italia. Il primo posto è stato invece aggiudicato dal Winter Park di Genova.

Per poter partecipare è stato richiesto un solo requisito: “Avere un parco con un minimo di 25 attrazioni. Con questo presupposto abbiamo deciso di partecipare senza troppe aspettative”.

A votare il pubblico, che è stato numeroso per scegliere il parco sardo: “Mi sono emozionata tantissimo, soprattutto per il momento che sta vivendo la mia famiglia. Mio nonno, Giovanni Duville (detto Bisi), ci ha lasciato solo poche settimane fa ed è un peccato che non abbia visto questa vittoria, sarebbe stato davvero orgoglioso. Dedichiamo a lui la vittoria”.

“Mio nonno è stato il promotore di tutto, ha iniziato con i dischi volanti, poi con i go-kart e infine con gli autoscontri. Lo voglio davvero ringraziare perché se abbiamo raggiunto questo risultato, e se riusciamo ancora a presentarci così bene in Sardegna, e a farci conoscere anche fuori, è grazie alla disciplina che ci ha insegnato lui nel lavoro”.

Dopo la vittoria, Rossella Duville (proprietaria del Music Express) racconta le novità che coinvolgeranno il parco e la città di Cagliari: “Dall’8 dicembre saremo nel Capoluogo sardo al Centro commerciale i Fenicotteri con la pista di pattinaggio, il Booster (giostra itinerante più alta d’Italia con i suoi 45 metri), street food, feste a tema e le mascotte.”