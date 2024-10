“La tragica scomparsa di Gimmy De Agostini lascia un vuoto enorme tra la comunità sportiva e soprattutto tra coloro che ne condividevano la passione per il surf e lo skateboard. Per questo credo sia giusto intitolare uno degli skatepark che sorgerà in città a Gimmy”. Ne dà notizia il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

“Un piccolo gesto per onorare la memoria di un ragazzo che amava profondamente questi sport e che sono sicuro sarà di ispirazione per i tanti giovani che presto avranno a disposizione un impianto in cui ritrovarsi e praticare lo skateboard”.

L’incidente Si è verificato poco prima delle 14 del 9 febbraio, lungo la Statale 195 all'altezza di Giorgino, all'uscita di Cagliari. Gianmarco De Agostini, 30enne cagliaritano, amante del mare e del surf, è morto sul corpo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, il ragazzo percorreva la SS 195, diretto verso Cagliari, alla guida di una Ford Focus. Arrivato all'altezza del km 6,500, per cause ancora in fase di accertamento, ha percorso la strada contromano scontrandosi frontalmente con una Fiat 500, condotta da un 47enne residente a Capoterra.