In Sardegna

«È necessario lavorare insieme per un confronto continuo e costante su tutte le difficoltà che oggi affrontano gli Enti locali. L'incontro di oggi deve diventare un appuntamento abituale per trovare insieme tutte le soluzioni possibili». È l'invito rivolto questa mattina dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau alla delegazione dei sindaci accorsa in Consiglio regionale per affrontare insieme ai rappresentanti del parlamento sardo le difficoltà che oggi affrontano i comuni sardi.