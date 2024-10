A Cagliari il vento ha ripreso a soffiare e a causare danni e disagi.

Il centralino della sala operativa dei vigili del fuoco è stata presa d’assalto dalle diverse decine di richieste d’aiuto.

Già dall’alba di oggi in via Brescia le forti raffiche di maestrale hanno abbattuto un albero che si è rovesciato in mezzo alla strada danneggiando due auto in sosta.

Intorno alle 9 una seconda pianta ha bloccato il passaggio in località San Gemiliano, territorio di Sestu.

Nel largo Carlo Felice invece alcuni rami spezzati sono caduti sul marciapiedi in quel momento deserto.

A Sinnai i pompieri sono intervenuti per un lampione dell’illuminazione pubblica che caduto in via Bellavista.

Altro intervento a Pula (alle 15) in località Genniauri: un traliccio di media tensione si è rotto ed è rimasto in bilico tra i cavi, una squadra di pronto intervento ha delimitato l'area, interdetto il transito a persone e veicoli in attesa dell'intervento dei tecnici dell’Enel.