All'interno di un frigo congelatore erano presenti, allo stato fisico di congelato e posti sottovuoto in confezioni anonime, 4 chili di tranci di ricciola oceanica, acquistati allo stato fisico di fresco ed arbitrariamente congelati con procedure vietate e non previste nel manuale di autocontrollo.

Ieri a Cagliari i Carabinieri del locale NAS hanno segnalato all'autorità amministrativa e a quella sanitaria, in relazione alla normativa di settore, in particolare all'articolo 6 comma 8 del decreto legislativo 193 del 2007, un ristoratore del centro storico della città.

A seguito di attività ispettiva è emerso che il titolare dell'esercizio pubblico non fosse in grado di fornire le schede operative relative al cambiamento dello stato fisico dell'alimento e per tale motivo si è proceduto alla contestazione di quanto previsto dalla citata norma. L'alimento è stato sottoposto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo.

Nell'ambito della ristorazione, possono essere congelati solo materie prime, semilavorati e piatti pronti a patto che siano confezionati in involucri abbastanza resistenti, idonei al contatto con gli alimenti. Nel caso dei semilavorati e dei piatti pronti il processo deve avvenire subito dopo la preparazione. Il congelamento deve avvenire mediante abbattitore termico con procedure descritte nel piano di autocontrollo HACCP.