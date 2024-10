Nel pomeriggio ieri, a Cagliari, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di un 55enne disoccupato, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’abitazione dell’uomo, già conosciuto dagli agenti, come da loro riferito, poiché responsabile di episodi analoghi, e nel pomeriggio di ieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa anche all’appartamento di residenza rinvenendo, occultati in un contenitore in plastica, circa 4 grammi di eroina, 2 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno anche sequestrato 160 euro ritenuti provento delle cessioni di droga e l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.