Nella giornata di eri i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno portato a termine due operazioni, terminate con l’arresto di tre uomini e al sequestro di oltre 7,5 chilogrammi di stupefacente.

La prima operazione si è conclusa durante la mattinata, quando è stata perquisita l’abitazione di un uomo di 65 anni nel quartiere di Is Mirrionis. I poliziotti, come da loro riferito, hanno trovato, occultati nella cantina, all’interno di una busta per la spesa, 10 panetti di hashish dal peso complessivo di 1 chilo. Il valore commerciale della droga avrebbe fruttato, immessa sul mercato, oltre 10.000 euro. A conclusione degli accertamenti l’uomo è stato ricondotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza id convalida prevista per oggi.

L’attività di contrasto è proseguita anche nel pomeriggio della stessa giornata. Gli Investigatori dei Falchi hanno arrestato padre e figlio, rispettivamente di 44 e 21 anni, accusati, in concorso fra loro, di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti hanno spiegato che avevano acquisito elementi utili per ritenere che i due, presso la loro l’abitazione nel centro della città, avessero costituito una fiorente attività di spaccio, custodendo grandi quantità di stupefacente. Nel perquisire la casa gli agenti hanno trovato circa 6,5 kg di marijuana in parte già confezionata e pronta alla cessione, del valore commerciale venduto in strada di oltre 65.000 euro, 0,20 gr di cocaina, la somma di 40 euro in contanti e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga, quali bilancino di precisione, ritagli e bustine per la vendita in singole dosi.

A conclusione degli accertamenti i due sono stati accompagnati presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina di oggi.