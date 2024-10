I detenuti del carcere di Buoncammino a Cagliari manifestano il desiderio di incontrare Papa Francesco in occasione della visita del pontefice in città prevista per il mese di settembre. I volontari dell'associazione Socialismo Diritti Riforme si fanno portavoce delle parole di speranza di alcuni detenuti.

"Lo aspettiamo perchè possa avere il nostro benvenuto e le nostre speranze di scontare le pene con dignità. Speriamo che a settembre non manchi di far una visita a Buoncammino, il carcere simbolo del disagio".