Anche il weekend di Ferragosto ha visto la polizia locale di Cagliari impegnata nei servizi di vigilanza, attivati e pianificati per tutta la stagione estiva. Nell'ambito dei servizi di polizia stradale sono state controllate principalmente le vie con un elevato flusso di veicoli diretti alle varie località balneari e al litorale del Poetto e di Calamosca; in particolare, in queste ultime due zone sono state riscontrate diverse irregolarità nella sosta dei veicoli e sono inevitabilmente scattate le sanzioni previste.

Anche le spiagge sono finite sotto osservazione da parte della autorità, per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche ordinanze del sindaco sul divieto di fumo e di utilizzo di prodotti in plastica sull'arenile, e sulle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare 2020. Non sono stati riscontrati comportamenti irregolari, mentre sul fronte del commercio ambulante nelle spiagge, tutti i venditori controllati sono risultati regolarmente autorizzati; qualcuno però, con ogni probabilità non in possesso delle autorizzazioni, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga abbandonando la merce.

Anche nei quartieri della movida cittadina sono state intensificate le attività di controllo sul rispetto dell'ordinanza sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e sul rispetto delle disposizioni previste dalle norme di contenimento del Covid-19. Gli agenti della polizia locale hanno pattugliato assiduamente le stradine dei quartieri, e controllato diverse attività di ristorazione, constatando la presenza numerosa di persone ed un apprezzabile rispetto delle misure anti-Covid, tranne in due diverse attività di somministrazione di alimentari e bevande presenti nel quartiere Marina, nelle quali due cameriere non indossavano la prescritta mascherina; inevitabili le sanzioni secondo la normativa prevista (400 € a testa).

Eccezion fatta per il tragico episodio del sinistro mortale di questa notte, il weekend di Ferragosto in città è stato movimentato ma allo stesso tempo tranquillo. I controlli proseguiranno ininterrottamente per tutto il periodo estivo, ancor più alla luce dei recenti provvedimenti del ministero della Salute e del presidente della Regione.