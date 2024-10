I carabinieri avevano notato i suoi movimenti da lontano e di nascosto con un binocolo, poi sono entrati in azione.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne di Cagliari, ora ai domiciliari.

A bordo della sua auto i militari hanno trovato una scatola con 5 dosi di cocaina, del peso complessivo di 2,2 grammi e 400 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento di spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa alla casa dell'uomo, permettendo di rinvenire altri 3.900 euro nascosti in una scatola. Trovati anche un bilancino di precisione, un'agenda con appunti manoscritti e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.