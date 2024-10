Alle 23.30 di ieri i carabinieri del Nucleo operativo di Cagliari hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un 17enne sorpreso nel tardo pomeriggio a vendere sostanze stupefacenti ad alcuni giovani datisi alla fuga in Via Tintoretto.

A seguito di una perquisizione, il minore è stato trovato in possesso di quattro involucri per un totale di circa 20 grammi di hashish, quattro dosi di marijuana per un totale di 4 grammi e di 90 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato.

Il giovane, dopo l'arresto, è stato affidato ai propri genitori.