Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza, un 59enne residente a Quartu, agente immobiliare, già gravato da precedenti denunce.

Secondo quanto riferito dai militari, alle 13:45, in Via Lungo Saline, l’uomo è stato fermato alla guida della propria auto e sottoposto all’esame etilometrico: nella prima prova ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro e nella seconda 2,13. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.