I carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno tratto in arresto per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 26enne, residente a Selargius, già noto alle forze dell’ordine.

Nello specifico, i militari, come da loro riferito, alle 2:50 della notte sono intervenuti in Via Newton per una lite tra una guardia giurata e il giovane. I carabinieri hanno cercato subito di tranquillizzare il ragazzo che però ha reagito all’invito sputando addosso ai militari e spintonando uno di loro.

Una volta bloccato e ammanettato è stato fatto medicare dal personale del 118 chiamato in caserma per la cura di alcune escoriazioni al volto.

Intanto, la guardia giurata, che accusava dolori conseguenti alla colluttazione affrontata, ha raccontato ai carabinieri ciò che era avvenuto prima. Il vigilante ha detto di essersi avvicinato per prestare soccorso al 26enne, trovato riverso a terra e sanguinante a seguito di un precedente scontro con qualcuno. Il giovane però, alla sua vista, invece che ringraziare per l’aiuto, lo avrebbe aggredito fisicamente e avrebbe anche tentato di portargli via dalla fondina la pistola.

Uno dei militari e la guardia giurata si sono recati al pronto soccorso per accertamenti, mentre l’arrestato verrà giudicato stamattina con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.