Continua senza sosta l’impegno delle fiamme gialle nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo in alcuni quartieri della città particolarmente a rischio per la distribuzione delle sostanze illecite.

Nella notte i finanzieri del comando provinciale di Cagliari hanno condotto un’operazione di servizio che ha portato al sequestro, in piazza Ferruccio Sorcinelli, zona Viale Trieste, di 10 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, 2 pasticche di ecstasy, una dose di marijuana e denaro contante provento dell’attività criminale.

Questa volta il cerchio si è chiuso attorno a F.M., ventitreenne di Cagliari, da tempo tenuto sotto controllo, colto in flagranza da una pattuglia di baschi verdi a cedere le sostanze stupefacenti ad altri soggetti della zona.

Subito bloccato dai militari, il giovane pusher veniva tratto in arresto e, dopo la notte trascorsa in cella di sicurezza, condotto presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.