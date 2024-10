Questa sera a Cagliari, intorno alle 20, una decina di ragazzi, tutti sui vent'anni, ha aggredito e danneggiato il gazebo della Lega sito in piazza Garibaldi. Dopo averlo circondato e aver violentemente discusso e spintonato gli esponenti del partito che si trovavano in piazza per la raccolta firme per la riforma della giustizia, lo hanno distrutto.

Poco prima dell'accaduto lo stesso gazebo era stato visitato dal viceministro Morelli. La struttura è stata completamente distrutta, gli antagonisti hanno preso a calci sedie e tavolini, poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, i poliziotti della Digos e i carabinieri della Compagnia di Cagliari.

Gli specialisti della Digos della Questura stanno recuperando i filmati delle telecamere della zona, ma anche quelli di molti cittadini presenti, che saranno utilizzati per identificare gli autori del raid.