Nel pomeriggio di ieri si era reso responsabole del furto di due cellulari a ignari cittadini. Ieri notte è stato sorpreso dai carabinieri in possesso dei dispositivi sottratti, in piazza Matteotti.

Il giovanissimo ladro, un 15enne algerino residente in un centro di accoglienza per minori non accompagnati, è stato denunciato a piede libero per ricettazione alla Procura del Tribunale dei Minori.

La denuncia era arrivata poche ore prima da un 17enne di Dolianova, vittima di uno dei furti, che si era visto sottrarre il telefono in via Manno.