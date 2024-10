Questa notte a Cagliari, nel quartiere di Fonsarda, un 17enne in sella alla propria bici da corsa è andato a sbattere, in via Gramsci, contro una Mercedes guidata da un 51enne residente a Quartu.

Il giovane, sbalzato dalla bicicletta, è caduto a terra. E' stato soccorso da un equipaggio del 118, che lo ha trasportato con assegnato codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, dove gli sono stati assegnati 30 giorni di cure.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.