Nella notte a Cagliari, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 19enne romano, di fatto domiciliato a Cagliari, disoccupato e incensurato, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari, come da loro riferito, sono intervenuti intorno alle 22:40 in Via Monsignor Piovella, dove una 23enne di Carbonia è stata aggredita dal ragazzo. La giovane sarebbe stata strattonata per un braccio e le sarebbe stato impedito di rientrare presso nella propria abitazione. All’arrivo dei carabinieri, il 19enne ha mostrato un atteggiamento ostile, ha minacciato i militari e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Vista la giovanissima età e la condizione di incensurato, hanno spiegato i carabinieri, il ragazzo è stato solamente denunciato. 

Inoltre, considerato l’orario, gli è stata contestata una sanzione amministrativa per la violazione delle normative anti-Covid.