Venerdì 10 gennaio, alle 9, l’aula Motzo – facoltà di Studi umanistici, Sa Duchessa, via Is Mirrionis – ospita Gian Antonio Stella. L’autore del saggio “La casta”, con Sergio Rizzo, e prima firma del Corriere della Sera, presenta una nuova denuncia: “Se muore il Sud” (firmato sempre in coppia con Rizzo e pubblicato a novembre da Feltrinelli). Stella, nel corso del dibattito aperto al pubblico e moderato da Antonio Rossitto (inviato di Panorama) è a disposizione degli studenti della facoltà di Studi umanistici e in particolare degli allievi del corso di laurea in Scienze della comunicazione coordinato dalla professoressa Elisabetta Gola.

Master in Gestione dei prodotti e servizi della comunicazione. Innovativo, con una didattica all’avanguardia, creato su format di caratura internazionale e modellato sulle esigenze del territorio e del tessuto produttivo, il master in Gestione dei prodotti e servizi della comunicazione si avvale di partner e figure di indiscutibile calibro. Tra queste, Gian Antonio Stella. Giovedì 9 gennaio lo scrittore veneziano prende parte alla lezione degli allievi del master che fa capo al dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia.

L’e-learning e l’università che fa rete. Le lezioni del master si svolgono in aula, ma si possono seguire anche a distanza in streaming live. Un sistema di videoconferenza. una piattaforma web, docenti qualificati ed esperti permettono una proposta didattica facile e con maggiore possibilità di interazione. Inoltre, il master prevede periodi di stage in aziende ed enti convenzionati del territorio regionale. Nell’ambito dei servizi per i laureati, l’ateneo di Cagliari supporta il master con iniziative legate alla possibilità di avviare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.