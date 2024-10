Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in viale Calamosca a Cagliari, dove un 34enne alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sul posto alle 14:40: ha soccorso subito il giovane e messo in sicurezza l'area. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita.

Il furgone è stato rimesso sulla carreggiata con l’autogrù dei Vigili del fuoco. Sul luogo dell’incente anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.