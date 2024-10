Gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato un 25enne di origine gambiana, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Piazza del Carmine, quando i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di una rissa in corso tra giovani di origine straniera.

Secondo quanto riferito all’arrivo degli agenti, uno dei coinvolti ha tentato di guadagnare la fuga, liberandosi nel contempo del proprio marsupio, prima di essere bloccato e messo in sicurezza. All’interno dello stesso, è stata rinvenuta della marijuana per un quantitativo complessivo di 100 grammi e circa 30 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Durante le fasi del controllo e dell’identificazione, il giovane ha tenuto un atteggiamento aggressivo ed ingiurioso nei confronti dei poliziotti intervenuti. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.