Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto all’arresto di un uomo di 45 anni accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo quanto riferito, la persona era stata segnata la alla guida di un mezzo pick-up, risultato dai primi accertamenti oggetto di precedente furto. L’uomo avrebbe iniziato la sua folle corsa da Villasor ed è stato poi intercettato dai poliziotti nella zona di Monserrato, a seguito delle ricerche effettuate in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Gli agenti si sono messi al seguito dell’auto, che ha percorso diverse strade ad alta velocità e contro mano, mettendo a rischio li comunità altrui. La fuga del 45 enne è terminata in una via di Monserrato, quando a causa della forte velocità è andato ad impattare contro il muro di recinzione di un’abitazione privata. A quel punto l’uomo, è sceso dalla macchina ed ha tentato di fuggire a piedi introducendosi nel giardino dell’abitazione, ma i poliziotti al suo seguito, che non l’avevano mai perso di vita, sono riusciti finalmente a bloccarlo, anche grazie all’aiuto di una pattuglia dei Carabinieri intervenuta.

All’interno dell’auto utilizzata per la fuga gli agenti avrebbero rinvenuto altri oggetti risultati poi oggetto di furto e per i quali sono in corso gli opportuni accertamenti. L’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato e ricettazione.