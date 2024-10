Stanotte a Cagliari, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, con l’ausilio di colleghi della Stazione di San Bartolomeo, hanno tratto in arresto un 32enne nato a Oristano e residente a Cagliari, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Il reato contestato è quello di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina.

I militari si trovavano a Sestu per altre questioni, ma sono stati notati dall’uomo che, in preda al panico, si è dato a una fuga plateale e precipitosa, attirando così inevitabilmente l’interesse dei carabinieri che si sono immediatamente attivati nell'inseguimento. La fuga è proseguita per almeno dieci chilometri. Il fuggitivo è stato infine fermato e perquisito con esito negativo, dopo esser forse riuscito a liberarsi di qualcosa, gettandolo dal finestrino, al buio, durante la folle corsa.

I carabinieri non si sono rassegnati, dal momento che quell’uomo qualcosa da nascondere doveva averlo per forza. Lo hanno condotto quindi presso la propria abitazione, dove a seguito di un’ulteriore perquisizione, sarebbero stati rinvenuti 10 involucri di cellophane termosaldati, contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2,37 grammi e un involucro contenente 7,75 grammi di una sostanza che, per accertamento speditivo mediante narcotest, è risultata essere anch’essa cocaina.

Per espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà in data odierna.