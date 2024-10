Incidente stradale questa notte alla periferia di Cagliari.

Una Ford focus guidata da un 69enne dell'hinterland cagliaritano, mentre percorreva via Campo Scipione in direzione Auchan, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Smart, condotta da un 43enne residente a Quartu, che arrivava dalla direzione opposta.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della Smart, soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.