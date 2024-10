Dopo l'episodio avvenuto ieri a Cagliari, nel quale un gruppo di persone delle quali non è stata acclarata l'identità ha dato fuoco a un tricolore al Bastione oltre l'orario del coprifuoco, comunicando di averlo fatto come "protesta contro il governo", è arrivata la risposta di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale, che questo pomeriggio, alle 18, hanno calato dalla terrazza del Bastione un'enorme bandiera dell'Italia.

"Questa sera, alle 18, orario di chiusura di bar e ristoranti - spiega Salvatore Deidda, deputato FdI -, insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale Cagliari, abbiamo calato dalla terrazza del Bastione un Tricolore gigante, per rappresentare i tanti cittadini esasperati e in risposta alla vigliacca protesta di sedicenti indipendentisti che, l'altra notte, hanno bruciato una bandiera italiana".

"Il Tricolore rappresenta il popolo e in quanto tale va rispettato - prosegue -. Non ha nulla a che vedere con un governo che tutto fa meno che gli interessi degli italiani, come mettere all'indice e chiudere intere filiere produttive per cercare di frenare la pandemia. Siamo qui per dimostrare che l'Italia può farcela ad uscire dalla crisi - conclude -, nonostante questo esecutivo e nonostante chi agisce nell'ombra con gesti plateali e beceri che banalizzano le giuste proteste di tante categorie produttive di cui ascoltiamo le ragioni e ci facciamo portavoce".