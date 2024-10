Stamattina attorno alle 10, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari è intervenuta in città, in via Roma lato porto, dove i militari avrebbero notato un giovane allontanarsi rapidamente con uno zaino appena sottratto dall'interno di una Fiat Freemont di proprietà di una 38enne del posto. I carabinieri sono stati attirati dal fatto che l'uomo avesse abbandonato furtivamente lo zaino nel momento in cui li aveva visti sopraggiungere.

Gli operanti hanno così fermato l'uomo per approfondire cosa stesse accadendo e hanno scoperto come quello zaino sarebbe stato sottratto dall'interno della auto parcheggiata poco distante, che tra l'altro recava il vetro dello sportello posteriore sinistro infranto. Sono stati eseguiti immediati accertamenti mediante visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto che avrebbero consentito di osservare l'uomo mentre spaccava il vetro ed estraeva lo zaino, che è stato poco dopo restituito alla proprietaria dell'auto sopraggiunta dopo qualche minuto.

L'uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato dall'effrazione e condotto presso il palazzo di giustizia dov'è stato presentato all'autorità giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo in tempo reale. L'arresto è stato convalidato nella mattinata stessa e sono stati concessi alla parte i termini a difesa. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un 38enne di Villacidro, senza fissa dimora, disoccupato e con diverse precedenti denunce a carico.