È morta oggi all'ospedale Brotzu Francesca Pitzalis, la donna di 32 anni ferita nell'incidente stradale di ieri mattina alle porte di Cagliari.

La donna stava percorrendo la statale 131 in sella alla sua moto: per cause da accertare il suo mezzo si è scontrato con un'utilitaria.

Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi. Oggi il decesso per le ferite riportate nell'incidente.