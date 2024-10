L’obiettivo di due presunti panettieri era quello di far chiudere l’attività del titolare per poi rilevarla magari ad un prezzo stracciato. Per raggiungere questo fine, i due uomini di 44 e 31 anni avrebbero preparato il pane inserendo formiche, scarafaggi, frammenti di metallo e plastica. Pane che poi veniva distribuito e consegnato ad esempio Cittadella universitaria di Monserrato e alla facoltà di Scienze politiche e Lingue.

Inoltre, i due uomini si sarebbero travestiti da prostitute per far credere che in quel panificio ci fosse un giro di lucciole. In sei mesi i due ex dipendenti sono riusciti a far chiudere il punto vendita “Il mondo del pane” di via della Pineta.

I due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per turbata libertà del commercio, adulterazione di alimenti, danneggiamento e furto.