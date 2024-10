Questa notte a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 50enne per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 23, quando gli operatori hanno notato un’utilitaria nei pressi di Piazza Medaglia Miracolosa. Il conducente, secondo quanto riferito, alla vista della Volante ha accelerato d’improvviso l’andatura, per tentare di sfuggire al controllo.

Seguito dai poliziotti, l’uomo ha attraversato alcuni incroci semaforici con luce rossa e percorso in contromano alcune vie del quartiere di San Michele, ponendo a rischio l’incolumità pubblica e quella degli agenti. L’auto, che proseguiva a forte velocità, ha terminato la sua folle corsa andando a sbattere contro alcuni mezzi in sosta nei pressi di piazza Is Maglias.

Dopo l’urto il conducente ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti, messo in condizioni di sicurezza e accompagnato negli uffici della Questura. Dai primi accertamenti, il veicolo è risultato essere rubato e il 50enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ricettazione.

Nell’auto, inoltre, sono stati rinvenuti vari oggetti di probabile provenienza furtiva, per i quali sono in corso i relativi accertamenti. Nella mattinata è previsto il processo di convalida per direttissima.