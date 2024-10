La più giovane delle due filippine, investite ieri sera a Cagliari dalla Mercedes condotta dall'ex presidente della Regione Federico Palomba mentre attraversavano la strada in via Petrarca, non ce l'ha fatta.

Maricel Gonda Oliva, aveva 26 anni e viveva da 4 anni a Cagliari. Nell’impatto con la vettura, ha battuto violentemente la testa sul parabrezza dell'auto.

E’ morta nella notte all'ospedale Brotzu, dove era arrivata in condizioni disperate. Non sarebbe grave, invece, l'altra donna di 67 anni.

Palomba avrebbe avuto un malore alla guida.