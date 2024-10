I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti la scorsa notte, intorno alle 23, in via Timavo a Cagliari, nel quartiere di San Michele, per un incendio in una palazzina.

Le squadre della sede centrale e del distaccamento portuale, con l'ausilio di autobotti e di un'autoscala hanno fatto evacuare l’intero edificio, dove, al terzo piano, si era propagato l’incendio.

Le fiamme sono state prontamente estinte. Sul posto, oltre agli operatori Vvf, anche un'ambulanza del 118 e delle pattuglie dei carabinieri per le indagini del caso.