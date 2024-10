La grande bandiera arcobaleno, simbolo internazionale dei movimenti lgbtq, conquista, in occasione del 17 maggio - Giornata mondiale contro l'omo-transfobia, un posto d'onore: la terrazza del municipio del Comune di Cagliari. L'ARC, che ha appena presentato il fitto calendario della Queeresima 2014, il sindaco Massimo Zedda, Valentina Lo Bianco e quanti hanno reso possibile questa importante manifestazione di civiltà: oggi è davvero una giornata di orgoglio per Cagliari e per tutta la Sardegna!

E stasera, ore 20, piazza San Giacomo (Cagliari), f iaccolata per la Giornata mondiale contro l'omo-transfobia.



La fiaccolata per ricordare tutte le persone vittime dell’omofobia e della transfobia di ogni parte del mondo, e soprattutto in quei paesi in cui l'odio è voluto proprio dallo Stato (come in Uganda, in Iran, in Russia, in Nigeria e in molte altre nazioni) si terrà sabato 17 maggio 2014 e si snoderà nel cuore dalla città di Cagliari, attraversando punti di grande visibilità, da Piazza San Giacomo a Piazza Costituzione, da via Roma a via Baylle, fino a Piazza Yenne e Piazzetta San Sepolcro.



Durante la fiaccolata sono previste poche, brevi soste durante le quali saranno proposti spunti di riflessione, grazie all'aiuto di tante persone e associazioni. Il corteo si chiuderà in Piazzetta San Sepolcro con "In/canto per i diritti" monologo teatrale di Aurora Simeone e concerto di Chiara Effe. In collaborazione con l’Associazione “Suoni in tempesta” e “Teatro del Sale”.



Con la fiaccolata contro l'omo-transfobia si inaugurano i quaranta giorni di iniziative della Queeresima 2014, che si chiuderà sabato 28 giugno con il Sardegna Pride di Alghero!