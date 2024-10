Si è svolta nel pomeriggio di oggi a Cagliari la cerimonia "Fiaccola Special Olympics”, in vista dei giochi in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022, che vedranno coinvolti più di tremila atleti che si confronteranno in venti diverse discipline.



La fiaccola, che farà il giro d'Italia, è giunta al porto di Cagliari custodita in un'apposita teca, scortata dalle tutte le istituzioni. Ha raggiunto Palazzo Civico, sede del Comune, attesa dal Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'arcivescovo S.E. Giuseppe Baturi, la Direttrice Regionale per la Sardegna Special Olympics e di tutte le istituzioni per l’inizio della cerimonia e l'accensione della fiaccola.

Il corteo ha fatto successivamente tappa in alcune aree del centro storico della città e al Bastione di Saint Remy, una piccola sosta per consentire ai VF di rifornire la fiaccola di carburante. Il corteo successivamente si è diretto verso il “ghetto “ di via Santa Croce per il passo conclusivo dell’accensione del Tripode.

Hanno presenziato alla cerimonia il comandante dei Vigili del Fuoco di Cagliari, ing. Maria Pannuti e il DS Lucio Mallus, una rappresentanza della squadra del Nucleo di Soccorso Acquatico e Subacqueo, della Sezione Nautica e della squadra del distaccamento cittadino di Cagliari.