Nato a Cagliari il 2 febbraio 1922, campagne di guerra dal 42 al 45, medaglie e onorificenze, fra cui Diploma d'onore Combattente per la Libertà, Cavaliere della Repubblica Italiana e médaille de la Fraternité Européenne per aver salvato dei partigiani corsi, dal 1946 in servizio attivo presso la Polizia di Stato, quella di Giocondo è stata una vita al servizio della comunità.

Anni ormai alle spalle, il signor Giocondo Muscas mercoledì ha spento le sue prime cento candeline con la famiglia, gli amici e commilitoni.

A portare i saluti e le congratulazioni dell'Amministrazione comunale nella sua casa di Is Mirrionis l'assessore Alessandro Sorgia. “Il valoroso Giocondo Muscas è la testimonianza di una longevità sana e operosa, ispirata ai valori portanti della Repubblica. La sua è stata una vita contrassegnata da prove dure, sacrificio e esemplare dedizione alla famiglia, al lavoro e alla comunità”, ha commentato l'esponente dell'Esecutivo Truzzu omaggiandolo con medaglia e pergamena celebrative.