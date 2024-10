In Sardegna

Prenderà il via lunedì 7 aprile la vendita dei biglietti per assistere alla 358/a Festa di Sant'Efisio in programma a Cagliari il prossimo 1 maggio. Il costo dei tagliandi va da 15 euro per la tribuna in piazza Matteotti, davanti alla stazione ferroviaria, sino ai 20 euro per la tribuna fronte Largo Carlo Felice, nello spazio tra i due semafori di via Roma, e ai 25 per le tribune coperte di via Roma lato Palazzo Vivanet e di via Roma fronte Palazzo Civico.