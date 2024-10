Nella notte di martedì, mentre transitavano in via Centrale a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante hanno notato due uomini che si aggiravano in modo sospetto tra i veicoli in sosta. Questi, accortisi di aver attirato l’attenzione dei poliziotti, hanno tentato di dileguarsi nelle vie limitrofe.

Uno di essi, durante la fuga e poco prima di essere raggiunto, si sarebbe disfatto di uno zaino che, recuperato in un secondo momento, è risultato contenere un computer portatile. Poco dopo, gli agenti sono riusciti a risalire al legittimo proprietario dello zaino, che ha confermato come lo stesso fosse custodito all’interno della sua auto parcheggiata proprio in via Centrale.

Il presunto autore del furto, un 31enne originario del posto, è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso con altra persona, al momento irreperibile in quanto era riuscita a dileguarsi.

Inoltre, il giovane è stato indagato in stato di libertà per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, in quanto al momento del controllo, sprovvisto di documenti, avrebbe fornito agli operatori false attestazioni sulla propria identità.

I fatti accertati dagli investigatori sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che nell’udienza con rito per direttissima ha convalidato l'arresto senza applicare alcuna misura cautelare.