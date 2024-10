Fermato a Cagliari, in via Riva Villasanta, ha rifiutato di sottoporsi all'esame etilometrico. Così, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno denunciato in stato di libertà un 66enne di Quartu Sant’Elena.

L'uomo viaggiava a bordo di una Ford Focus quando è stato fermato ieri, alle prime ore della notte, dai militari del capoluogo.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata e verrà trasmessa alla Prefettura di Cagliari per le incombenze di competenza, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.