Con l’arrivo della stagione estiva sono stati disposti dei potenziamenti nel dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Cagliari, mediante la costante vigilanza di tutte le zone dell’area metropolitana. In tale contesto, gli Investigatori dei Falchi ieri mattina hanno tratto in arresto due donne (24 e 22 anni), di origini Rom ma residenti in provincia di Oristano, per tentato furto in abitazione.

Nella mattina di ieri, mentre transitavano in via Petrarca, l’attenzione degli agenti è stata rivolta su due donne straniere, una delle quali incinta, il cui atteggiamento ha fatto insospettire i poliziotti. Sono state allora seguite ed osservate mentre suonavano diversi campanelli tentando di entrare nei condomini del quartiere. Dopo svariati tentativi sarebbero riuscite ad entrare in una palazzina di via De Medici e, dopo essersi accertate dell’assenza dei proprietari, avrebbero tentato di aprire la porta di un’abitazione.

A questo punto l’intervento dei Falchi è stato provvidenziale. Dopo essere state bloccate e controllate sarebbero state trovate in possesso del “kit del topo d’appartamento” composto da pezzi di plastica rigida di forma ovoidale (usati come lastre per l’apertura delle porte con azione diretta sul meccanismo di serratura), guanti in lana per non lasciare impronte ed oggetti per la custodia della refurtiva.

Le due donne malviventi sono state tratte in arresto e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.