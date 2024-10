E' finita con un arresto e una persona ferita la lite fra italiani ed extracomunitari avvenuta ieri notte in via del Fangario a Cagliari.

In manette per lesioni aggravate e danneggiamento è finito Alex Cauli, di 23 anni: ha ferito lievemente con una roncola uno degli extracomunitari, che è stato medicato in ospedale.

Ricercato ora il complice del cagliaritano. I due, per ragioni ancora da chiarire, avrebbero avuto una violenta discussione con tre stranieri che si trovavano in quella zona. Cauli, armato di roncola, e il suo complice, avrebbero colpito le tre persone e danneggiato il furgone di questi ultimi. Uno degli stranieri avrebbe tentato di reagire, ma sarebbe stato ferito con un colpo di roncola.

A quel punto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che trasnitava da quelle parti. Gli agenti hanno bloccato Cauli, mentre il complice è riuscito a fuggire. L'immigrato ferito nella lite è stato medicato in ospedale.