Nel pomeriggio di ieri, gli Investigatori della Squadra Mobile hanno denunciato un di 24enne di Cagliari, accusato di aver aggredito un coetaneo la notte del 20 giugno scorso.

Quel giorno, poco dopo la mezzanotte, come riferito dalla Polizia, dopo aver trascorso una serata nei locali del centro, due giovani stavano per salire a bordo della loro auto parcheggiata vicino al bastione Saint Remy quando, proprio in quel momento, una Fiat 500, con a bordo tre ragazzi e una ragazza, è transitata a forte velocità, rischiando di investire i due ragazzi.

Sentite le lamentele dei due, il conducente della 500 faceva subito retromarcia, scendeva dal mezzo e, aiutato da uno dei suoi amici, colpiva più volte con calci e pugni uno dei due ragazzi, che rimaneva a terra in stato di shock. Anche l’amico, nel tentativo di difendere il coetaneo, veniva colpito da un pugno. Gli aggressori risalivano sull’auto e si allontanavano a forte velocità.

I due nonostante le ferite riportate riuscivano a contattare il 113. L’intervento degli Agenti della Squadra Volante e dei paramedici del 118 ha consentito di prestare le prime cure ai due giovani. Uno di questi veniva trasportato all’Ospedale “Brotzu”, dove i medici gli diagnosticavano un trauma facciale e una contusione dell’anca destra, con una prognosi di sette giorni.

Dalle prime testimonianze è iniziata la attività di indagine che è stata poi conclusa dagli Investigatori della Sezione “Reati contro la Persona” della Squadra Mobile, che hanno individuato la Fiat 500, partendo solo da alcuni numeri e lettere della targa per poi giungere all’identità dell’aggressore.