Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione Villanova, in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, hanno tratto in arresto un 55enne del posto, residente in viale Marconi, disoccupato, già destinatario di precedenti denunce, allorché questi si trovava in regime di detenzione domiciliare.

Il provvedimento, che dispone la provvisoria sospensione della misura alternativa con la detenzione in carcere, è stato emesso a seguito delle reiterate violazioni del dettato prescrittivo imposto dalla Magistratura di Sorveglianza ai fini della concessione del beneficio di poter scontare la reclusione in ambiente domestico.

Tali violazioni erano state compiutamente documentate dai militari dell’Arma. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, è stato tradotto presso casa circondariale di Uta.