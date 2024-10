Un giovane di 19 anni è stato tratto in arresto in quanto sorpreso a cenare fuori casa nonostante fosse sottoposto alla misura di detenzione domiciliare. Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione al 113, è stata comunicata la presenza in un locale nel quartiere “Is Mirrionis” del 19enne sottoposto agli arresti domiciliari.

Gli agenti delle Volanti, raggiunto il locale hanno riconosciuto ed identificato il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per altri reati. Alla vista dei poliziotti avrebbe tentato di disfarsi e di occultare una pistola priva di tappo rosso, risultata essere in un secondo momento una pistola scacciacani calibro 8 mm.

Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti ed è emerso che era destinatario della misura cautelare arresti domiciliari (emessa dalla Tribunale di Cagliari in data 23.09.2021) per le minacce nei confronti della sua ex compagna, e che lo stesso aveva più volte violato nelle settimane precedenti.

Inoltre, i poliziotti, durante la perquisizione nell’abitazione del 19enne, avrebbero rinvenuto due piante di marijuana coltivate per uso personale. Nella mattinata odierna di terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.